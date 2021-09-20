В Великобритании началась вакцинация подростков от коронавируса

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет началась в понедельник на большей части Великобритании. По информации агентства PA , в общей сложности ею должны быть охвачены около трех миллионов человек.

В Англии во многих случаях прививки делают непосредственно в школах, в Уэльсе помимо школ это можно будет сделать в центрах вакцинации. В Шотландии подростки могут быть привиты в порядке живой очереди в клиниках или дождаться приглашения по почте. В Северной Ирландии молодежь получит возможность вакцинироваться прямо в школах с октября.

Разрешение родителей для того, чтобы подростку сделали укол, не требуется, если есть понимание, что ребенок сам в состоянии принять осознанное решение. Как ранее замечал главный санитарный врач Англии Крис Уитти, "в большинстве случаев дети и их родители приходят к одинаковому решению". Однако, как сообщает PA, учитывая возможные акции протеста против вакцинации подростков, учитывая противодействие многих людей этой идее, учителя получили указания вызывать полицию в случае подобных инцидентов.

Ранее Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, подчеркнул, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика. Было указано, что при массовой вакцинации для этой возрастной группы она лишь незначительно перевешивает риски, связанные с редкими побочными эффектами прививок. Этот вопрос был передан на рассмотрение главных санитарных врачей четырех административно-политических частей Соединенного Королевства, которые на прошлой неделе одобрили вакцинацию подростков. Чиновники и эксперты надеются, что это поможет снизить темпы распространения вируса в королевстве и обеспечить непрерывность учебного процесса, избежав закрытия школ и отдельных классов из-за вспышек COVID-19.

Для применения среди подростков в Соединенном Королевстве одобрены мРНК-вакцины, созданные американскими компаниями Moderna и Pfizer вместе с ее немецким партнером BionTech.

Великобритания - один из мировых лидеров в сфере осуществления массовой вакцинации населения. Согласно последним данным, первый укол получили 89,4% граждан страны, которым больше 16 лет (свыше 48,6 млн человек). Полностью вакцинировано 81,7%.