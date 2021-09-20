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Лесные пожары в России

Особый противопожарный режим отменили в Тюменской области

Действующих лесных пожаров на территории региона нет

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Действие особого противопожарного режима в Тюменской области прекращается с 20 сентября. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в 2021 году отмечены самые масштабные пожары за минувшие десять лет.

"В Тюменской области с 20 сентября отменяется особый противопожарный режим. Органам местного самоуправления поселений и городских округов области рекомендуется также отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях", - говорится в сообщении. Постановление об отмене особого противопожарного режима подписал глава региона.

Согласно информации правительства региона, на 20 сентября действующих лесных пожаров на территории региона нет.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская область
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