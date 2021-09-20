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Путин: в условиях пандемии нужно обеспечить устойчивую работу системы онкопомощи

Президент заявил, что распространение онкологических заболеваний входит в число наиболее серьезных, первостепенных вызовов для профессионального сообщества
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым в условиях пандемии обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи, эффективную раннюю диагностику и лечение. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам и гостям четвертого международного форума онкологии и радиологии, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Распространение онкологических заболеваний входит в число наиболее серьезных, первостепенных вызовов для профессионального сообщества, здравоохранительной системы, для наших государств и мира в целом и требует детального изучения передовых методик, обобщения лучшего опыта, особого внимания к подготовке специалистов с учетом новейших достижений фундаментальной науки и технологического прогресса", - отмечает Путин.

"И конечно, в непростых условиях, связанных с распространением коронавируса, нужно обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи, эффективную раннюю диагностику и лечение опасных недугов", - подчеркивается в послании президента.

Глава государства также выразил уверенность, что участники встречи выйдут на "конкретные предложения и инициативы, реализация которых поможет добиться поставленных целей", а нынешний форум, приуроченный к 150-летию основателя русской онкологической школы Петра Герцена, послужит сбережению его научного наследия и развитию идей, многие из которых актуальны и сегодня.

Четвертый международный форум онкологии и радиологии проходит в Москве с 20 по 24 сентября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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