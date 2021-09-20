ВЦИОМ: почти 50% россиян положительно оценивают использование цифровых технологий в школе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около половины (46%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что использование цифровых технологий в обучении положительно влияет на его качество. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте центра в понедельник.

"По мнению 46% родителей, бабушек и дедушек школьников, использование цифровых технологий в обучении влияет на качество обучения положительно, 26% ответили, что отрицательно, а 12% считают, что этот фактор никак не влияет на качество обучения", - говорится в сообщении.

Треть (31%) респондентов считают, что в школе нужно использовать больше цифровых технологий, 16% придерживаются обратного мнения. Почти каждый десятый (12%) против использования цифровых технологий в школах.

Более половины (63%) опрошенных назвали школы, где учатся их дети и внуки, современными, 26% так не считают. Почти четверть (23%) оценили учебники, которыми пользуются в школе их дети, как новые или практически новые, 34% ответили, что большинство учебников новые, по большей части старыми или только старыми учебниками пользуются дети и внуки 9% и 4% респондентов соответственно.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 сентября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.