Считавшаяся пропавшей во время экспедиции по Красноярскому краю группа вернулась в Томск

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Участники экспедиции по Красноярскому краю и Томской области, которых объявили в розыск в минувшую пятницу, вернулись в Томск. Во время путешествия они завершили свой маршрут на границах регионов и пошли по обходному пути, предупредив МЧС, группа не терялась, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, член томского отделения Русского географического общества (РГО) Алексей Гапонов.

"Все живы - здоровы. Экспедиция вернулась, почти все добрались до Томска, сейчас только фура подъезжает к Томску с вездеходами", - сказал Гапонов.

По его словам, группа не терялась и не пропадала, участники завершили свой маршрут, когда поняли, что не смогут с ним справиться. "Когда мы проехали определенное количество дней, мы поняли, что если будем с такой скоростью двигаться дальше, то доедем только зимой. Но это был не вариант: у всех работа, временные рамки, поэтому мы приняли решение свернуть экспедицию. Мы поехали в Томскую область не Тунгусской тропой, а через Обь-Енисейский канал. Мы вышли на связь с красноярским МЧС, сообщить, что мы закончили, у нас не получилось", - сообщил собеседник агентства.

Гапонов отметил, что решение пройти вдоль канала, а не вернуться на баржах по реке, также было принято, чтобы набрать материал для видеоблога и будущего документального фильма. Так, на новом участке пути участники экспедиции засняли две конкурирующие деревни в глухой тайге, жители в каждой из которых - два семейства, выживающие за счет традиционных промыслов (ловли рыбы, охоты, собирательства дикоросов). В дальнейшем Гапонов планирует совершить экспедицию по Тунгусской тропе уже весной на снегоходах.

Ранее в пресс-службе томского отделения РГО сообщали, что группа из девяти человек отправилась в экспедицию по так называемой Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири. 17 сентября в экстренные службы поступило сообщение, что группа пропала, последний раз ее видели 11 сентября в Красноярском крае, началась организация поисковых работ. 18 сентября группа вновь вышла на связь по спутниковому телефону около села Катайга на северо-востоке Томской области.