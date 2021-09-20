В России выявили 19 744 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 744, до 7 294 672. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В частности, за сутки выявили 1 137 в Санкт-Петербурге, 1 098 - в Московской области, 512 - в Самарской области, 506 - в Свердловской области, 493 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 585 002 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 992, до 6 510 674.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 826 пациентов в Московской области, 439 - в Свердловской области, 361 - в Нижегородской области, 353 - в Красноярском крае, 348 - в Оренбургской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 778 против 793 днем ранее, до 198 996.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,73%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 36 - в Свердловской области, 33 - в Краснодарском крае, 29 - в Пермском крае, по 28 - в Воронежской, Ростовской и Тюменской областях.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 469 против 2 376 днем ранее, до 1 604 249.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 48 против 49 днем ранее. Всего в городе умерли 28 395 человек, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 223, до 1 474 697. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 101 157 человек.