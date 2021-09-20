Миронов после трагедии в Перми призвал Росгвардию взять под охрану все учебные заведения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где погибли восемь человек, призвал обеспечить все учебные заведения в России охраной Росгвардии. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"После трагедии в Казани наша партия сказала: срочно [направить] Росгвардию на охрану всех учебных заведений России. Зашел человек абсолютно свободно: никакой охраны, вообще ничего. Сколько нужно еще трагедий таких", - сказал Миронов.

"Я уверен, что здесь необходимо принимать самые радикальные меры. Я еще раз настаиваю на том, что те, кто профессионально это умеет делать, не ЧОПы, не бабушки, разгадывающие кроссворды, а Росгвардия, пускай берут под охрану жизнь наших детей", - подчеркнул лидер справороссов.

По данным СК, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Как сообщили в ведомстве, в результате трагедии восемь человек погибли, несколько человек пострадали. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.