Школы в Перми будут работать 21 сентября в обычном режиме

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Школы в Перми, занятия в которых были отменены в понедельник из-за стрельбы в одном из вузов, будут работать во вторник в обычном режиме. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Завершается проверка, завтра они будут работать в обычном режиме. Будут только закрыты те классы, которые ранее были переведены на дистант из-за коронавируса", - рассказал собеседник агентства.

В мэрии уточнили, что учебный процесс был приостановлен в понедельник до полной проверки систем безопасности в школах.

По данным Следственного комитета, в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли восемь человек. В СК сообщили о 28 пострадавших.