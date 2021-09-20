ВОЗ: удвоение акциза позволит России предотвратить 5% смертей от вызванного алкоголем рака

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Удвоение акцизных пошлин на алкоголь позволило бы России предотвратить ежегодно 5,4% случаев заболевания раком, связанных с потреблением спиртных напитков, и уменьшить число смертей от него на 5%. Об этом говорится в исследовании Европейского регионального бюро ВОЗ, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

"Как показывает исследование, удвоение действующих акцизных пошлин позволит достичь максимального совокупного количества потенциально предотвратимых случаев заболевания раком и смерти в связи с употреблением алкоголя в следующих странах: <...> Российская Федерация. Можно предотвратить [ежегодно] более 1 400 случаев заболевания (5,4% от общего числа новых случаев заболевания) и 725 случаев смерти (5,0% от числа случаев смерти от рака)", - говорится в документе.

Таким образом, Россия занимает второе место среди государств Европейского региона ВОЗ, которые больше всего выиграли бы от удвоения акциза. В Великобритании, согласно ВОЗ, удалось бы предотвратить более 1 800 случаев заболевания (10,9% от общего числа новых случаев заболевания) и 680 случаев смерти (10,9% от числа случаев смерти от рака), в Германии - более 1 250 случаев заболевания (4,9% от общего числа новых случаев заболевания) и 525 случаев смерти (4,8% от числа случаев смерти от рака).

Авторы исследования построили модель для трех сценариев, в рамках которых действующие акцизные пошлины на спиртные напитки повышаются на 20%, 50% и 100%. Данные о распространенности рака за 2019 год собраны в 50 из 53 стран Европейского региона ВОЗ.