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В Татарстане отменили режим ЧС, установленный в связи с аномальной жарой и засухой

Он действовал в регионе с 30 июня

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в 42 районах Татарстана в связи с аномальной жарой и засухой, отменен. Об этом говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым, документ размещен на сайте главы региона.

"В связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - указано в документе.

Изначально 30 июня режим ЧС в Татарстане был введен только в 38 муниципалитетах. Позже его действие распространили на 42 района Татарстана. Режим ЧС позволяет сельхозпроизводителям пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты, а также другие обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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