Матвиенко: предотвратить ЧП со стрельбой можно лишь совместными силами властей и общества

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предотвратить трагедии, подобные произошедшей в Перми, где молодой человек устроил стрельбу в университете, возможно лишь совместными усилиями властей всех уровней, общественности и спецслужб. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Предотвращение подобных происшествий возможно только совместными усилиями федеральных и региональных органов государственной власти, общественности и специальных служб, путем мобилизации всех имеющихся и перспективных возможностей", - написала она в телеграмме, направленной на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Спикер Совфеда с сожалением констатировала, что общество "все чаще сталкивается с агрессивным поведением молодых людей, которые не задумываются о последствиях своих жестоких действий, обрывая жизни людей, причиняя боль их семьям". "Каждый раз это становится тяжелейшим испытанием и нашей общей бедой", - отметила она.

Матвиенко попросила передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а также написала, что переживает за здоровье всех, кто получил тяжелые травмы, и пожелала им скорейшего выздоровления.

Кроме того, слова соболезнования выразил близким погибших вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня случилась ужасная трагедия в Пермском государственном университете. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами", - написал Хуснуллин в Instagram.