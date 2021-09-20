Вопросы личных финансов обсудят в Красноярске на семейном фестивале

ТАСС, 20 сентября. Семейный финансовый фестиваль пройдет в Красноярске с 11 по 17 октября, на мероприятии обсудят вопросы управления личными финансами. Об этом ТАСС сообщили в Региональном центре финансовой грамотности в понедельник.

"С 11 по 17 октября в Красноярском крае уже во второй раз пройдет Краевой семейный финансовый фестиваль. В этом году он будет посвящен теме личных финансов. Цель фестиваля - повышение финансовой грамотности, обучение способам более разумного управления личными и семейными финансами, повышение благосостояния жителей края", - сообщили в центре.

Фестиваль будет проходить как в формате онлайн-площадок, так и в очной форме. К трансляциям может присоединиться любой желающий, они рассчитаны на все возрастные категории. Очная часть будет проходить в учреждениях образования в виде внутришкольных или классных мероприятий по финансовой грамотности.

Региональный центр финансовой грамотности - социально-образовательный проект по повышению финансовой грамотности населения, созданный 1 сентября 2019 года Министерством финансов Красноярского края на базе Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в рамках стратегии повышения финансовой грамотности в России.