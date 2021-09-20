Риски ЧП с самолетами возникнут в 19 регионах России из-за сезонной миграции птиц

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Риски возникновения происшествий с самолетами увеличиваются в 19 регионах России с третьей декады сентября из-за сезонной миграции перелетных птиц. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"В третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелетных птиц, что увеличивает риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ", - сказали в институте в понедельник.

Во ВНИИ отметили, что речь идет о Карелии, Туве, Бурятии и Крыме, Краснодарском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Камчатском крае, Волгоградской, Ставропольской, Воронежской, Московской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областях.

Кроме того, как добавил исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков, в связи с понижением среднесуточных температур воздуха и неблагоприятными метеорологическими условиями вероятны риски ЧС, связанные с образованием гололедицы и затруднением в движении автотранспорта. "Также возможны перекрытия трасс и увеличение количества ДТП на территории республик Тыва, Хакасия и Саха (Якутия), Красноярского и Камчатского краев, Ненецкого и Чукотского АО, на территории Магаданской области и севера Хабаровского края", - подчеркнул он.

В связи с данным прогнозом заинтересованным органам РСЧС в институте рекомендуют организовать проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию ДТП.