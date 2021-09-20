В шести регионах РФ прогнозируют максимальный класс пожарной опасности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Максимальный класс пожарной опасности ожидается на текущей неделе в шести регионах России. Об этом сообщили в понедельник во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"На текущей неделе чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности, сохраняется на территории трех районов Алтайского края Сибирского федерального округа, в Курганской области, на юге Республики Башкортостан, на востоке Оренбургской области, а также в Республике Калмыкия и Астраханской области", - сказали в институте.

Кроме того, там отметили, что сильный ветер может привести к переходу огня от палов сухой растительности. Исполняющий обязанности начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков в связи с данным прогнозом рекомендовал проводить ежедневный комплексный мониторинг лесопожарной обстановки с участием глав муниципальных образований, руководителей организаций, собственников и арендаторов природных территорий.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что ситуация с природными пожарами в России стабилизировалась. В настоящий момент на территории страны насчитываются 25 очагов природных пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.