Верховный суд признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным решение о запрете разводить домашних птиц на садовых участках. Это следует из текста решения судьи Верховного суда Сергея Никифорова, с которым ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовала жительницу региона Таисию Коверченко на 10 тыс. рублей, признав ее виновной в административном правонарушении по ч. 1. ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка по нецелевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель). Поводом послужило то обстоятельство, что она разводила птиц на своем садовом участке. Женщина обжаловала это решение, однако суды первой и второй инстанций признали законным действия инспекции, и тогда она обратилась в Верховный суд. "Суд решил постановление заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области по использованию и охране земель в отношении Коверченко Таисии Ивановны по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу Коверченко оставить без удовлетворения", - сказано в тексте.

Мотивируя свое решение, суд указывает, что исследованные доказательства свидетельствуют о том, что использование Коверченко земельного участка для содержания птицы осуществлялось не в соответствии с установленным видом разрешенного использования земельного участка. "При рассмотрении дела выявлено и отражено в обжалуемых актах несоответствие вида использования ею земельного участка ни основным, ни условно разрешенным видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы, следовательно, она обоснованно привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения", - отмечается в постановлении Верховного суда.