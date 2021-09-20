В Петербурге отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 среди детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Незначительный подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей отмечается в Санкт-Петербурге с началом учебного года, медики чаще госпитализируют пациентов школьного возраста. Об этом в понедельник ТАСС сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей городского комитета по здравоохранению Елена Дондурей.

"В настоящее время, как и в начале любого учебного года, среди детей мы наблюдаем подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом, в том числе новой коронавирусной инфекцией. Пока его можно назвать обычным. В летние месяцы, впервые за всю пандемию, мы отмечали рост госпитализации детей раннего возраста, доля которых существенно превысила другие возрастные группы. С возобновлением учебного процесса вновь начала увеличиваться доля пациентов школьного возраста", - рассказала специалист.

По ее словам, в среднем в июле в Петербурге госпитализировали с коронавирусом десять-11 детей в сутки, в августе - шесть-семь, в начале сентября - восемь-девять. "Естественно, это усредненный показатель, так как далеко не все дети, переносящие новую коронавирусную инфекцию, госпитализируются с этим диагнозом. В большинстве случаев основным направлением на стационарное лечение является ОРВИ, и лишь после обследования устанавливается диагноз COVID-19", - отметила Дондурей. Она добавила, что пока существенных изменений в клинической картине заболевания с началом осени медики не видят.

По данным городского комитета по здравоохранению, сейчас в Петербурге детей с коронавирусом принимают два учреждения: Детская городская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова (362 койки) и Педиатрический университет (15 коек).

Как рассказали ТАСС в пресс-службе комитета, в августе в больницу им. Н.Ф. Филатова госпитализировали 206 детей с коронавирусной инфекцией, из них старше семи лет - 90 человек. В сентябре госпитализация "выросла незначительно". "Так, за первые десять дней сентября в стационаре проходили лечение 74 ребенка с подтвержденным COVID-19, из них старше семи лет - 40 человек", - отметили в комитете.

С начала пандемии в стационар госпитализируются дети всех возрастных групп - от рождения до 17 лет включительно. По данным комитета, наиболее тяжелое течение инфекции наблюдается у детей с ожирением и органическим поражением центральной нервной системы, что характерно для данной инфекции во всем мире. "Среди пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции лишь в 13% случаев не было какой-либо сопутствующей патологии. И ни один из них не был переведен на ИВЛ", - добавили в пресс-службе.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 603 535 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 570 149 человек, умерли 21 322. За последние сутки в городе выявили 1137 случаев заражения.