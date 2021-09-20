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Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики

Президент пожелал Анатолию Бибилову успехов, а всем гражданам республики - мира и благополучия

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил югоосетинского лидера Анатолия Бибилова с Днем Республики Южная Осетия, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Южной Осетии, отстоявшего в тяжелой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь. Отношения между нашими странами развиваются на основе принципов союзничества и интеграции. Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие югоосетинским друзьям в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности", - говорится в поздравительном послании Путина.

Российский лидер пожелал Бибилову успехов, а всем гражданам Южной Осетии - мира и благополучия.

Южная Осетия 20 сентября отмечает 31-ю годовщину образования республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЮжная Осетия
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