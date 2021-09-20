ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. Это произошло после того, как ее внучка принцесса Беатриса Йоркская родила девочку.

Как говорится в официальном сообщении, распространенном в понедельник на сайте королевской семьи, принцесса Беатриса, дочь второго сына монарха, принца Эндрю, и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци "рады объявить о том, что их дочь благополучно родилась в субботу 18 сентября" в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Вес ребенка составил 2,77 кг.

"Бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки новорожденного были проинформированы и рады новости", - отмечается в сообщении.

В одиннадцатый раз Елизавета II стала прабабушкой 4 июня, когда у ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана. А 21 марта внучка монарха, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл, которая замужем за бывшим игроком сборной Англии по регби Майком Тиндаллом, родила своего третьего ребенка Лукаса Филипа, ставшего десятым правнуком королевы.

33-летняя Беатриса Йоркская сыграла свадьбу с 37-летним потомком итальянского дворянского рода Мапелли-Моцци в июле 2020 года. Праздничная церемония стала одним из немногих мероприятий в прошлом году, в которых Елизавета II приняла участие лично. Свадьба состоялась на территории Виндзорского замка при строгом соблюдении правил социального дистанцирования.