Президент Израиля выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в университете в Перми

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил в понедельник глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с трагедией в университете в Перми.

"Глубоко потрясен и опечален массовым убийством, совершенным в Пермском университете в России. Мои помыслы с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв. От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования президенту Путину и российскому народу", - написал Герцог в Twitter. В канцелярии президента Израиля отметили, что дипломатический советник Герцога "передал соболезнования президента послу РФ в Израиле Анатолию Викторову".

По данным Следственного комитета, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шесть человек. В СК сообщили о 28 пострадавших.