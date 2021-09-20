В Кабардино-Балкарии по программе "Земский доктор" трудоустроены 100 врачей

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии 11 врачей будут трудоустроены в рамках программы "Земский доктор" до конца текущего года, а с 2019 года в республике уже трудоустроены 100 медработников. Об этом сообщает в понедельник региональный Минздрав на своей странице в Instagram.

"В Кабардино-Балкарии по итогам реализации программы "Земский доктор" в 2019-2021 годах в государственные медицинские организации трудоустроено 100 врачей разного профиля. А до конца 2021 года работу получат еще 11 специалистов," - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что "Земский доктор" помогает решать кадровый вопрос в медицинских организациях первичного звена республики, которые - испытывают нехватку специалистов. "Нужны, как правило, врачи общей практики, терапевты, педиатры, а также специалисты узкого профиля для проведения профосмотров и диспансеризации", - пояснили в Минздраве региона.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств, так называемых подъемных, врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают единоразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей, действует в России с 2018 года.