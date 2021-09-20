Липецкая область стала лидером среди регионов по финансовой грамотности среди детей

ЛИПЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Липецкая область стала лидером по уровню финансовой грамотности среди детей по итогам девяти месяцев 2021 года в рамках реализации проекта Банка России "ДОЛ-игра", предоставляющего доступ вожатым, педагогам и всем заинтересованным к игровому контенту по финансовому просвещению детей от шести до 17 лет. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"По итогам девяти месяцев 2021 года наш регион стал лучшим в рейтинге по реализации проекта "ДОЛ-игра". Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодое поколение повышало свою финансовую грамотность, поэтому реализация проекта в регионе будет продолжена и в новом учебном году", - пояснил Артамонов.

Он уточнил, что с начала года более 8,6 тыс. липецких школьников приняли участие в 548 мероприятиях проекта. "ДОЛ-игры" проводились в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, в технопарке "Кванториум" и детских садах. "Проект помог ребятам понять, как планировать расходы, делать сбережения, ставить финансовые цели и достигать их. Они разгадывали ребусы, отгадывали финансовые загадки и узнали основы финансовой грамотности", - добавил глава администрации Липецкой области.