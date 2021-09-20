Празднование 800-летия крещения карелов пройдет в России в 2027 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Празднование 800-летия крещения карелов в России запланировано на 2027 год, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2027 году 800-летием крещения карелов постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2027 году 800-летия крещения карелов, <…> рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия крещения карелов", - отмечается в сообщении.

Как следует из текста документа, указ вступает в силу со дня его подписания.