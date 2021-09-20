Решение об эвакуации пострадавших в пермском вузе в Москву примут в течение 2-3 часов

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Врачи в ближайшие два-три часа примут решение об эвакуации на лечение в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В ближайшее время пройдет консилиум на месте, где находятся пострадавшие. Решение о количестве тех, кого мы забираем, будет принято через 2-3 часа", - сказал он.

Мурашко прибыл в Пермь после стрельбы в вузе, из аэропорта он направляется в больницы, где находятся пострадавшие.

По данным Следственного комитета, при стрельбе погибли шесть человек и 28 пострадали, в том числе стрелявший. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое. Он стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое приобрел в мае этого года. По данным Росгвардии, молодой человек владел оружием на законных основаниях. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.