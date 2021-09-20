Кабмин выделит Крыму около 500 млн рублей на восстановление после летних паводков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно около 500 млн рублей Крыму на восстановление после сильных ливней и паводков минувшего лета. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что летом ряд районов на юге страны пострадал из-за сильных дождей, в том числе и Крым: реки вышли из берегов, затопили дороги, пострадало имущество граждан.

"Правительство окажет региону дополнительную помощь, выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей. Большую часть, почти 400 млн рублей, получат жители республики на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья", - сказал глава кабмина.

По его словам, эти средства "помогут приобрести дома и квартиры, а также отремонтировать свыше 33 тысяч квадратных метров" жилья. Остальная сумма, добавил Мишустин, пойдет на расчистку русла рек в Ялте и в Бахчисарайском районе. Там, указал премьер, из-за дождевого паводка в них образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды. "Устранение этих препятствий поможет не только восстановить естественный ток в реках, но и снизить вероятность повторных паводков", - заключил он.