Голикова сообщила, что меры соцподдержки охватят 2,5 млн семей к 2024 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Демография" позволит к 2024 году охватить мерами социальной поддержки 2,5 млн российских семей. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром РФ в режиме видеоконференции.

"Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн наших семей", - сказал она.

"В соответствии с поручением президента, на основе принципов социального казначейства будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей", - добавила Голикова.

Национальный проект "Демография" направлен на достижение национальной цели "сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Национальный проект направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.