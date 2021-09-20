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Голикова: охват беременных женщин скринингом на ранних стадиях увеличится до 80%

Вице-премьер России отметила, что к 2025 году число циклов ЭКО за счет ОМС достигнет 80 тыс.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях беременности увеличится до 80% в России к 2025 году. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Будет увеличен до 80% охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях", - сказала она на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Она добавила, что также к 2025 году число циклов ЭКО за счет ОМС достигнет 80 тыс.

"По вашему поручению будет расширен скрининг неонатальный скрининг на выявлений наследственных заболеваний до 36 нозологий", - отметила вице-премьер.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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