Голикова: охват беременных женщин скринингом на ранних стадиях увеличится до 80%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях беременности увеличится до 80% в России к 2025 году. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Будет увеличен до 80% охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях", - сказала она на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Она добавила, что также к 2025 году число циклов ЭКО за счет ОМС достигнет 80 тыс.

"По вашему поручению будет расширен скрининг неонатальный скрининг на выявлений наследственных заболеваний до 36 нозологий", - отметила вице-премьер.