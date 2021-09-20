Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с гибелью людей в Пермском университете

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей", - отметил глава государства.

По данным Следственного комитета (СК), в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шесть человек, пострадали более двух десятков человек.