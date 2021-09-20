Кабмин надеется на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин в РФ до 50% к 2025 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Доля женщин в России, которые пошли на доабортную консультацию, должна увеличиться к 2025 году до 80% от числа решивших сделать аборт. При этом доля тех, кто решит сохранить беременность после консультации, должна достичь 50%, говорится в плане мероприятий по реализации концепции демографической политики РФ, опубликованной в понедельник на сайте правительства.

"Увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с целью сохранения беременности, в общей численности женщин, обратившихся на аборт, - до 80% в 2025 году; увеличение на 50% доли женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, что позволило им сохранить беременность", - говорится в документе.

Также неообходимо снизить младенческую смертность до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся к 2024 году и обеспечить увеличение охвата женщин, которым проведена оценка развития плода в сроке беременности 11-14 недель до 80% от общего числа вставших на учет в первом триместре к 2025 году.

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года была ранее утверждена президентом России. Она включает в себя план мероприятий по достижению целевых показателей национального проекта "Демография".