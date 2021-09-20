Минюст допустил, что осужденные смогут посещать мероприятия за пределами колонии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, дающий осужденным право посещать спортивные и культурно-зрелищные мероприятия за пределами колонии.

"Законопроектом предусматривается новый вид поощрения - предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами исправительной колонии осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях в исправительной колонии общего или строгого режима, в сопровождении сотрудников данной колонии", - говорится в пояснительной записке к документу, текст которого опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

В качестве одного из оснований поощрения осужденных законопроектом предлагается определить занятие ими призовых мест по итогам участия в различного рода конкурсах. Для призеров конкурсов может быть установлено поощрение в виде просмотра дополнительных кинофильмов и видеофильмов не реже двух раз в неделю в течение месяца.

Сейчас в колониях проводятся разные всероссийские конкурсы, в их числе на лучшее исполнение песен среди осужденных "Калина красная", фестиваль "Амнистия души", конкурс "В зоне талантов" и др.

"Расширение поощрительных норм в уголовно-исполнительном законодательстве будет являться существенным стимулом в процессе исправительного воздействия, а также будет способствовать укреплению социально-полезных связей", - говорится в документе. Вместе с этим законопроектом предлагается внести изменение в ст. 175 УИК РФ, предусматривающее, что вместе с данными о поведении осужденного к лишению свободы, его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию, о возмещении причиненного преступлением вреда, в характеристике, направляемой администрацией учреждения, исполняющего наказание в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении, указывается такое основание, как активное участие в конкурсах.