Гутерриш предостерег, что потепление климата более чем на 1,5 градуса будет катастрофой

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Потепление мирового климата более чем на 1,5 градуса Цельсия обернется катастрофой, страны Группы двадцати должны сократить выбросы парниковых газов. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по климату.

"Мир движется к катастрофе - потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, как все ранее договорились ограничить, - сказал Гутерриш. - Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градуса станет катастрофой. Для того, чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 градуса, нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 году, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия".

Вместе этого, отметил генсекретарь, страны движутся к увеличению к 2030 году выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года.

"[Необходимо] выделять ежегодно $100 млрд на меры в сфере климата в развивающихся странах", - сказал он.

По мнению Гутерриша, необходимы действия со стороны Группы двадцати. "На эти страны приходится 80% выбросов парниковых газов, сегодня на форуме был консенсус относительно того, что следующая встреча "двадцатки" будет крайне важна для достижения успеха Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - сказал генсекретарь.