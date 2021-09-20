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Пандемия COVID-19
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США к ноябрю решат, справки о вакцинации какими препаратами будут принимать от иностранцев

С начала ноября власти США начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти США к ноябрю решат, принимать ли у въезжающих в страну иностранцев справки о вакцинации препаратами, которые не были одобрены в США, в том числе российской вакциной "Спутник V". Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге в понедельник.

Ранее Белый дом объявил, что с начала ноября власти США начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации. Во время брифинга Псаки спросили, обсуждает ли администрация США то, как Вашингтон собирается решать, "кто вакцинирован", и будут ли считаться вакцинированными те, кто сделал прививку китайской или российской вакциной, а также препаратом компании AstraZeneca, которые не были одобрены к применению в США.

"Это все часть процесса, [новые меры начнут] применяться в начале ноября. С точки зрения того, как подтверждение [вакцинации] <...> будет работать, <...> это то, на чем будут сосредоточены межведомственные обсуждения применения [новых мер]", - ответила Псаки.

Ее попросили уточнить, означает ли это, что ответ на данный вопрос появится до ноября. "Да, верно, надеюсь, раньше", - пояснила Псаки.

Теги
СШАПсаки, ДженПандемия COVID-19
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