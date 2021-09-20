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Стрельба в Пермском государственном университете

Глава Минобрнауки России 21 сентября проведет совет ректоров вузов Пермского края

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков проведет 21 сентября совет ректоров вузов Пермского края, сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства РФ.

"Завтра в 08:30 по московскому времени глава Минобрнауки проведет совет ректоров вузов Пермского края", - говорится в сообщении правительства.

В понедельник, 20 сентября, студент устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24.

После инцидента Фальков прибыл в Пермскую краевую клиническую больницу, где находятся пострадавшие.

Теги
РоссияПермский крайФальков, Валерий НиколаевичСтрельба в Пермском государственном университете
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