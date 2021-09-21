Православные отмечают Рождество Богородицы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Православные верующие отмечают во вторник Рождество Пресвятой Богородицы - день рождения матери Иисуса Христа, который считается первым великим праздником нового церковного года.

В этот день в православных храмах проходят праздничные богослужения с молитвами в честь Девы Марии. Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение - особое вечернее богослужение, проводимое перед важными церковными праздниками.

Рождество Богородицы считается одним великих православных праздников и первым в наступившем церковном году, начало которого Русская православная церковь отмечает 14 сентября. Священнослужители в этот день, как и в другие праздники, посвященные Богородице, носят облачения голубого цвета, который в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность. Праздник отмечается шесть дней - с 20 (предпразднество), само Рождество Богородицы - 21 сентября и попразднество - четыре дня после праздника, до 25 сентября.

История праздника

В основе праздника Рождества Богородицы - предание из Протоевангелия от Иакова, не вошедшего в канонические евангельские тексты Нового Завета и появившееся предположительно около середина II века нашей эры. В предании повествуется о родителях Девы Марии Иоакиме и Анне - благочестивой еврейской паре, жившей в Назарете.

Однажды Иоаким принес жертву в Иерусалимский храм, но она была отвергнута из-за того, что у него не было детей. Глубоко опечаленный, он ушел в пустыню, где молился сорок дней и сорок ночей, прося Бога о даровании потомства. Господь услышал молитву праведника, и Ангел принес Анне весть о том, что у нее родится ребенок. Такую же весть Ангел принес Иоакиму. Иоаким вернулся в дом, Анна зачала ребенка и через девять месяцев родила дочь Марию, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа. Ее родители, давшие обет посвятить ребенка Богу, отдали дочь в храм, где она служила до совершеннолетия.

Почитание Девы Марии в церковных службах началось в 431 году после III Вселенского Собора, сначала в Византии, затем - в Риме и других христианских странах. При этом торжественные службы в честь рождения Богородицы появились только в XII-XIII веках.

Народные традиции

Для России характерно особое почитание Богородицы, которую считали не только утешительницей, заступницей и целительницей, но и защитницей русской земли, в ее честь было возведено множество храмов, иконы Богородицы верующие считают чудотворными - Владимирская, Казанская, Смоленская, Иверская и другие.

Поскольку праздник приходился на период окончания жатвы и приход осени, то в этот день было принято приглашать в гости родственников, устраивать гулянья, которые продолжались несколько дней.