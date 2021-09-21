ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин соглашается на бесплатные товары и услуги

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин (25%) в случае предложения бесплатных услуг или товаров соглашается на их получение. Довольными качеством остаются обычно 48%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Сегодня в России различные фирмы и организации предлагают бесплатные товары и услуги по телефону, через СМС и электронную рассылку, соцсети в интернете, почту, раздачу флаеров и купонов на улицах и в торговых центрах. <…> Среди тех, кому поступали предложения о бесплатных товарах и услугах, каждый четвертый ими воспользовался (25%)", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что самыми востребованными предложениями оказались медицинские услуги и лекарства: воспользовались ими 18% (чаще поколение старше 60 лет, 51%). Также в топ-3 популярных предложений вошли ювелирные изделия и товары (по 12% соответственно), продукты и косметические услуги (по 10% соответственно).

Довольными качеством бесплатного предложения остались 48% респондентов, среди которых выше доля молодежи от 18 до 34 лет. Не удовлетворены полученными бесплатными услугами или товаром остались 25% опрошенных.

"Подавляющее большинство россиян считают справедливым утверждение о бесплатном сыре в мышеловке (84%). Не согласились с этим высказыванием 10% респондентов", - отмечается в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.