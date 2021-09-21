Количество жертв коронавируса в США превысило число погибших от "испанки"

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Количество жертв пандемии коронавируса в США достигло 675 885, что превышает число погибших от эпидемии так называемого испанского гриппа в 1918-1919 годах. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, опубликованных в понедельник.

Согласно информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦПКЗ), количество жертв "испанки" составило 675 тыс. Число это примерное, однако отражает масштабы трагедии. Ранее именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории США.

Количество жертв коронавируса в Соединенных Штатах, между тем, продолжает расти на фоне распространения дельта-штамма, особенно в юго-восточных штатах, где мало вакцинированных. Как следует из данных ЦПКЗ, средняя ежедневная смертность от инфекции за последнюю неделю составляет более 2 тыс. человек.