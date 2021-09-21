{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Количество жертв коронавируса в США превысило число погибших от "испанки"

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране из-за COVID-19 умерли 675 885 человек
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Количество жертв пандемии коронавируса в США достигло 675 885, что превышает число погибших от эпидемии так называемого испанского гриппа в 1918-1919 годах. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, опубликованных в понедельник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦПКЗ), количество жертв "испанки" составило 675 тыс. Число это примерное, однако отражает масштабы трагедии. Ранее именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории США.

Количество жертв коронавируса в Соединенных Штатах, между тем, продолжает расти на фоне распространения дельта-штамма, особенно в юго-восточных штатах, где мало вакцинированных. Как следует из данных ЦПКЗ, средняя ежедневная смертность от инфекции за последнюю неделю составляет более 2 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Синоптики прогнозируют, что в России сезонные перемены погоды начнутся с 22 сентября
По прогнозам, пасмурных дней будет становиться больше, осадки приобретут площадной характер
Синоптики прогнозируют, что в России сезонные перемены погоды начнутся с 22 сентября
Читать полностью