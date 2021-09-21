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Синоптики прогнозируют, что в России сезонные перемены погоды начнутся с 22 сентября

По прогнозам, пасмурных дней будет становиться больше, осадки приобретут площадной характер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Природа начнет "постепенно засыпать" с 22 сентября, пасмурных дней будет становиться больше, осадки приобретут площадной характер, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По данным Московского планетария, астрономическая осень в 2021 году в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 по мск.

"22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены - теплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Все, природа постепенно засыпает", - сообщила она.

По словам Макаровой, с наступлением астрономической осени меняется характер осадков. Они становятся площадными. "Не локальными, как это бывает летом, а площадными. Больше облачности будет", - пояснила она.

Зачастую приход астрономической осени ознаменовывает наступление "золотой осени", отметила Макарова. "Листья начинают желтеть, краснеть, коричневеть, затем листопад начинается, когда уже ниже пяти градусов температура [среднесуточная]", - сказала специалист.

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