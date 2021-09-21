В Египте арестовали родителей 11-летней невесты и 12-летнего жениха

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Египта задержали родителей детей 11 и 12 лет, которых решили поженить. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya. Помолвка несовершеннолетних детей из деревни Умм-Хенан в 30 км от Каира стала достоянием общественности, и в ситуацию вмешались власти.

О церемонии стало известно после того, как хозяин ювелирного магазина выложил на Facebook купленные у него для юной невесты золотые украшения - так называемую шабку, которую жених обязан преподнести будущей супруге перед свадьбой. Золотое "приданое" было приобретено родителями мальчика. Торжественное празднование двух семей по случаю предстоящего родства прервала внезапно нагрянувшая полиция.

По словам генерального секретаря Национального совета по вопросам материнства и детства Сахар ас-Санбати, на горячую линию Системы поддержки детей поступил звонок от человека, который рассказал о размещенных в соцсети фотографиях малолетних детей, которым предстоит очень скоро стать мужем и женой. "Данный инцидент является нарушением статьи 80 Конституции Египта о защите детей и предусматривает вмешательство государства в случаях, когда дети подвергаются насилию, плохому или жестокому обращению", - сказала она. Родителям грозит судебное разбирательство.

Египетское законодательство предусматривает вступление в брак по достижении молодыми людьми 18 лет. Ранее в деревнях и отдаленных районах страны практиковались свадьбы с 16 лет, иногда - с 14 и младше. В последние годы после создания соответствующих структур в Египте стали обращать серьезное внимание на возрастной ценз при вступлении в брак, учитывая их все возможные социальные, моральные, физические и медицинские негативные последствия. Браки между несовершеннолетними караются по закону.

По существующей традиции между помолвкой и собственно свадьбой проходит небольшой срок, необходимый для подготовки торжества и при наличии финансовых возможностей подготовки жилья для будущей семьи. Ровно через девять месяцев у молодоженов обычно рождается первенец. Несмотря на все попытки государства регулировать рождаемость и ограничить количество детей двумя-тремя, число детей в живущих в сельской местности семьях нередко достигает 6-10 и более.