"Известия": в ОНФ заявили, что треть детских площадок в России представляют опасность

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Треть детских и спортивных площадок в РФ, проверенных активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), представляют опасность. К распространенным проблемам относятся торчащая арматура, отсутствие ограждений и аварийные деревья, сообщили газете " Известия " в ОНФ по итогам мониторинга площадок, проведенного в 85 регионах страны.

"По итогам проведенных рейдов 1/3 детских и спортивных площадок (696 объекта, 33%) были признаны как потенциально опасные для детей. Наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждений, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья", - цитирует газета данные ОНФ.

"Известия" отмечают, что 73% из числа потенциально опасных площадок находятся в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей. Лидером среди регионов по количеству площадок, представляющих опасность для детей, стала Брянская область (85,7%). Кроме нее, в пятерку также вошли Хабаровский край (83,9%), Республика Адыгея (75%), Липецкая (73,7%) и Волгоградская (70%) области.

"Детские площадки - важная составляющая благоустройства. Это место, на котором располагается игровое оборудование, способствующее физическому и умственному развитию ребенка, оказывающее благоприятное воздействие на его социальную адаптацию. По данным мониторинга, всего 37% площадок являются новыми или в очень хорошем состоянии, часть из них отремонтирована в рамках программы благоустройства городской среды", - рассказал газете заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Он также отметил, что еще около 30% детских и спортивных площадок не представляют опасности для детей, но имеют многочисленные замечания от местных жителей и родителей. Как правило, они касаются устаревшего оборудования и отсутствия удобных подходов к площадкам. По словам замруководителя исполкома ОНФ, активисты с 2016 года регулярно проводят мониторинг детских и спортивных площадок. Пять лет назад они проверили 2 482 площадки в 85 субъектах России, тогда 36% из них также были признаны потенциально опасными, сообщил он газете. "В планах у нас проведение экспертных совещаний с участием прокуратуры, органов власти и родительского сообщества, где по каждому объекту мы будем требовать обеспечения безопасности для детей", - пояснил Бичаев.

Как сообщили изданию в пресс-службе ОНФ, исследование было проведено в связи с многочисленными обращениями граждан о плохом состоянии детских игровых и спортивных площадок на прямую линию президента и в региональные отделения ОНФ.