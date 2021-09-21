Бразильский архипелаг Фернандо-ди-Норонья закроют для непривитых от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Бразильский архипелаг Фернандо-ди-Норонья с 1 октября начнет требовать от всех посетителей предоставить цифровой паспорт вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает в понедельник администрация этого округа, входящего в состав северо-восточного штата Пернамбуку.

"Завершение массовой вакцинации на острове, где 100% всего взрослого населения получили по две дозы прививки, позволяет нам с большей уверенностью начать ослабление [санитарных] протоколов. Мы более эффективно контролируем пандемию по сравнению с остальной страной, и продолжим сохранять бдительность, ведь наш остров посещают туристы со всего света", - цитирует пресс-служба пояснение главы местной администрации Гильерме Роши.

Как уточняется, для того, чтобы попасть на архипелаг, нужно будет предоставить цифровой ковид-паспорт, с отметками о прохождении полного курса вакцинации. При этом с момента получения второго компонента препарата до въезда на остров должно пройти не менее 21 дня. Тем, кто успел привиться только одним компонентом, нужно будет также дополнительно не более чем за двое суток до приезда сдать молекулярный РТ-ПЦР тест на коронавирусную инфекцию, пройти сорологическое исследование на IgG антитела или сдать лабораторный анализ на нейтрализующие антитела. Результаты экспресс-тестов приниматься не будут.

Детей в возрасте до шести лет освободят от требования сдавать тесты на COVID-19, приезжим в возрасте от семи до 11 лет, а также непривитым в возрасте от 12 до 18 лет нужно будет предъявить результат РТ-ПЦР теста сроком годности не более 48 часов или положительный результат сорологического исследования на наличие IgG антител.

Действующее требование о дополнительном тестировании на COVID-19 30% пассажиров при въезде на архипелаг будет отменено, уточняет пресс-служба администрации. С первого декабря попасть на Фернандо-ди-Норонья можно будет только пройдя полный курс вакцинации.

Меры местных властей по борьбе с COVID-19

Фернанду-ди-Норонья ввел запрет на прием туристов с 21 марта 2020 года, с 5 апреля попасть туда не могли даже местные жители. Те, кто не успел вернуться с "большой земли", были вынуждены остаться на материке до 13 июня, когда было частично возобновлено авиасообщение. Сначала рейсы осуществлялись с двухнедельным перерывом, затем он был сокращен до недели, однако до 1 сентября воспользоваться им могли лишь те, кто постоянно живут или работают на острове, предъявив отрицательный результат теста на коронавирус. С 1 сентября сюда стали пускать туристов, перенесших COVID-19, при предъявлении соответствующих результатов диагностики, а с октября также и тех, кто не болел.

По прилете каждый получал специальный браслет, который обязан был носить до окончания карантина или до получения отрицательного результата теста, сделанного по прибытии на архипелаг. Нарушение этого и других санитарных мер каралось штрафом, размер которого начинался от 2 тыс. реалов (около $370).

Об архипелаге

Фернандо-ди-Норонья - архипелаг в Атлантическом океане, состоящий из 21 острова вулканического происхождения общей территорией в 26 кв. км, из которых только главный одноименный остров является обитаемым. Расположен в 360 км от города Натал, столицы северо-восточного штата Риу-Гранди-ду-Норти, и в 545 км от столицы штата Пернамбуку, к которому он относится в соответствии с административно-территориальным делением Бразилии.

70% территории архипелага занимает одноименный Национальный морской парк, находящийся под управлением Института по сохранению биоразнообразия. Благодаря уникальной природе и богатому подводному миру, среди обитателей которого встречаются редкие виды морской фауны, Фернандо-ди-Норонья и близлежащий атолл Рокас были в 2001 году внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.