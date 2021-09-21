Синоптики прогнозируют облачную погоду, дождь и до семи градусов тепла в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до плюс семи градусов ожидаются в Москве 21 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет пять-семь градусов тепла. В ночь на 22 сентября температура воздуха может опуститься до плюс пяти градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 21 сентября в Московском регионе объявили желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс три-восемь градусов. В ночь на 22 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки плюс двух градусов.