В Якутии в 2021 году по акции "Сохраним лес" высадили более 25 тыс. сеянцев деревьев

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Более 25 тыс. сеянцев различных деревьев высадили на территории Якутии в 2021 году благодаря всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом сообщили во вторник ТАСС в региональном министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Всероссийская акция "Сохраним лес", которая проводится в Якутии уже третий год подряд, является одним из самых масштабных мероприятий по восстановлению лесов. В 2021 году Якутия стала первым регионом, принимающим у себя эту акцию. Так, в этом году в Якутии в рамках акции высажено свыше 25 тыс. сеянцев сосны обыкновенной и сибирского кедра", - рассказали в министерстве.

По 10 тыс. сеянцев высадили в Нерюнгринском районе, откуда в регионе стартовала акция, и в Якутске. В Нерюнгринском районе работы прошли на месте лесного пожара, произошедшего в 2008 году, а в Якутске - в районе карьера на Вилюйском тракте.

Также к акции присоединился Горный район. В конце августа с участием Молодежки ОНФ, районной администрации, солдат инженерных войск Минобороны России и ветеранов лесной отрасли в селе Бясь-Кюель, которое пострадало этим летом от пожара, высадили 50 саженцев сосны обыкновенной и еще 300 в окрестностях села. В районе посадили еще 2 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

Кроме того, высадили 1 тыс. сеянцев сосны обыкновенной в Хангаласском районе, еще 2 тыс. саженцев - в Ленском районе. "Изначально проведение акции планировалось до 30 сентября, но из-за наступления холодов и заморозков посадка деревьев на территории республики завершена", - сказали в министерстве.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в 2021 году она продлится с 21 августа по 30 ноября в регионах России, но в Якутии она завершилась. За два года проведения высадили более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В 2021 году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акцию организовало Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке Молодежки ОНФ в рамках национального проекта "Экология".