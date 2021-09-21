Сотни противников вакцинации и карантина протестуют в центре Мельбурна

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен противников вакцинации и сохраняющихся в некоторых австралийских регионах коронавирусных ограничений участвуют в массовой акции протеста в центре Мельбурна. Как передает во вторник телеканал SBS , участники акции закидывали полицию сигнальными ракетами и бутылками с водой, выкрикивали требования отменить изоляцию.

Вдоль маршрута протестующих, продвигавшихся от здания профсоюза строителей штата Виктория к региональному парламенту, было усилено полицейское патрулирование, однако мер к разгону демонстрации правоохранители не предпринимали. Участники пикета несли плакаты с оскорбительными надписями и выкрикивали лозунги с требованием свободы от любых ограничений и отказа от обязательной вакцинации.

Протесты продолжаются во втором по величине городе Австралии с субботы, 18 сентября из-за жестких ограничений, введенных властями региона в отношении сотрудников строительной отрасли. По решению штата, строители должны в течение ближайших дней сделать по меньшей мере одну прививку против коронавируса, чтобы вернуться к работе. После нескольких стычек протестующих с полицейскими в воскресенье, правительство Виктории приняло решение приостановить работу всех строительных площадок на две недели, чтобы их работники могли сделать прививки. В результате несколько тысяч работников отрасли с понедельника были отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В профсоюзной организации, объединяющей работников отрасли всей Австралии, сообщили, что не имеют отношения к протестам, организованным "экстремистами, распространяющими дезинформацию и ложь о вакцинации". "Этот протест был организован и направлен крайне правыми группами и противниками вакцинации", - сказала секретарь Австралийского совета профсоюзов Салли Макманус.

В минувшие сутки в штате Виктория были зарегистрированы 603 новых случая заражения коронавирусом и одна смерть, связанная с COVID-19. По данным местного министерства здравоохранения, из 5,6 тыс. заразившихся в штате в последние пять недель, 403 - сотрудники строительной отрасли, инфицированные на рабочем месте.

В Австралии, население которой составляет 25,7 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 25 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в стране превысило 88,5 тыс., умерли 1 180 заболевших. В июне в стране началась новая волна распространения коронавируса, с которой власти до сих пор пытаются справиться, параллельно проводя вакцинацию жителей. К настоящему моменту прививки против COVID-19 сделали более 24,7 млн человек (около 97% жителей страны), из них 9,7 млн получили обе дозы вакцины (37,7%).