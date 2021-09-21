Более 100 компаний за год присоединились к парку дистанционного зондирования в Санья

САНЬЯ /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 китайских и иностранных предприятий за минувший год приступили к работе на территории промышленного парка данных дистанционного зондирования в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Как пишет газета "Санья жибао", привлечению инвесторов способствовала публикация в июне прошлого года программы создания на острове порта свободной торговли.

Как отмечает издание, строительство свободного порта содействует развитию аэрокосмической отрасли города Санья. По данным газеты, в настоящий момент на территории парка данных дистанционного зондирования функционирует более 200 предприятий, из них три - высокотехнологические компании. Кроме того, за минувший год было там оформлено более 100 прав на интеллектуальную собственность.

Как рассказал председатель правления парка Ян Тяньлян, слова которого приводит газета, "чуть больше, чем за год, свыше 100 предприятий обратились к руководству парка и обосновались в городе Санья, среди них в том числе крупные известные компании". "Хайнань продолжает создавать первоклассную деловую среду и оказывать высококачественные бизнес-услуги на всем цикле работы предприятий", - продолжил он. Ян Тяньлян также подчеркнул, что ведущую роль в привлечении инвестиций в индустриальный парк и город Санья играет строительство на Хайнане свободного порта.

Промышленный парк данных дистанционного зондирования в городе Санья был основан в августе 2016 года Институтом дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли, Китайской академией наук, а также властями провинции Хайнань и города Санья. Среди ключевых направлений его деятельности - исследования и разработка спутников с применением технологий дистанционного зондирования в таких областях, как мониторинг морской поверхности, рыболовство, стихийные бедствия, а также морской туризм. Промышленный парк включает в себя как научные объекты, так и туристическую и развлекательную зоны. На момент открытия комплекса в нем располагались порядка 30 компаний.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.