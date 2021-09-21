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В СПЧ призвали прописать в законе о домашнем насилии прием детей и мамы в кризисный центр

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что в документе надо прописать механизмы взаимодействия между органами власти различных уровней, что также пока никак не отражено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Механизм размещения и защиты детей и матери в кризисных центрах должен быть прописан в законопроекте о домашнем насилии. Размещение в подобных центрах через суд лишит мать возможности быстро покинуть дом, сообщила во вторник ТАСС член Совета по правам человека, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Помещение ребенка с мамой в кризисное отделение мы должны отрегулировать законодательно. Пока этого в законе нет. На какой период, как? Если только через суд, то мама иногда даже не сможет убежать. Пока получается, что забрали женщину с ребенком [в центр], а потом мужья начинают кричать, что лишили ребенка без суда и следствия", - сказала она.

Мерзлякова добавила, что еще в законе надо прописать механизмы взаимодействия между органами власти различных уровней, что также пока никак не отражено. В частности, полицейские должны знать, как привести женщину в кризисный центр. Также член СПЧ считает, что в законе нельзя употреблять слово "жертва", так как термин юридически не закреплен.

Ранее законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совета Федерации. На него пришло около 11 тыс. отзывов. В Госдуму планировалось внести законопроект до конца января 2020 года, однако этого до сих пор не произошло. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что верхняя палата вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Проект закона предполагает введение защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из документа, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.

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