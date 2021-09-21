Цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Врачи детских московских поликлиник и медработники в столичных школах и детсадах начали использовать цифровой паспорт ребенка. В электронной карте можно посмотреть данные о группе здоровья юного пациента, наличии льгот и хронических заболеваний, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новый сервис - паспорт ребенка - запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города. Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке - как медицинского, так и немедицинского характера. Например, врач может сразу увидеть группу здоровья ребенка, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и наблюдения по ним у других специалистов. При этом раньше вся эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, и врачам приходилось довольно долго ее искать", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

В сервисе содержатся самые актуальные данные. Они автоматически подгружаются из медицинских документов в режиме онлайн.

Кроме того, в цифровом паспорте можно посмотреть, какую школу или детский сад посещает ребенок, а также контакты его представителей для оперативной связи. Новый сервис обеспечивает медицинских работников быстрым и удобным доступом к информации о здоровье пациентов.