Власти Ханоя ослабили режим социальных ограничений

ХАНОЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти вьетнамской столицы ослабили со вторника режим социальных ограничений на фоне благоприятного развития ситуации в противодействии распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал председатель Народного комитета (мэр) Ханоя Чу Нгок Ань.

Согласно документу, с 21 сентября могут возобновить работу торговые центры, магазины одежды и косметики, парикмахерские и маникюрные салоны. Также власти разрешили возобновление строительных работ, которые были прекращены с введением 24 июля режима жесткого социального дистанцирования. Всем ханойским предприятиям и организациям разрешено вернуть на рабочие места до 50% персонала, переведенного из-за пандемии на удаленный режим работы.

Ранее ханойская администрация разрешила с 16 сентября возобновить работу в режиме доставки ресторанам и кафе, а также деятельность предприятий, оказывающих услуги по ремонту автомобилей, электроники, холодильного оборудования и бытовой техники.

В городе по-прежнему запрещается проведение массовых собраний, в том числе религиозных, спортивных и развлекательных мероприятий в общественных местах. Решения о дальнейшем снятии ограничений и возобновлении работы сферы второстепенных услуг, включая спа, массажные салоны, кинотеатры и театры, тренажерные залы и стадионы, будут приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

В постановлении мэра отмечается, что город продолжит реализацию повышенных мер по профилактике и контролю COVID-19 до тех пор, пока все его жители не будут полностью вакцинированы. К настоящему моменту все жители Ханоя старше 18 лет получили прививку по меньшей мере одной дозой вакцины. Предполагается, что вакцинация местного населения будет полностью завершена к ноябрю.

За время четвертой волны коронавируса, начавшейся во Вьетнаме в конце апреля, в Ханое было зарегистрировано 4 166 случаев заболевания COVID-19 в сообществе.

По информации Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 691 286 инфицированных. Из них 464 326 человек выздоровели, а 17 305 умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.