Приангарье до 2025 года направит более 4 млрд рублей на повышение качества питьевой воды

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области направят более 4 млрд рублей на строительство инфраструктуры для повышения качества питьевой воды в населенных пунктах с сентября 2021 года до конца 2024 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.

"Завершение подпрограммы "Чистая вода" в Иркутской области запланировано на декабрь 2024 года. С сентября 2021 года до конца 2024 года на реализацию проекта запланировано более 4 млрд рублей", - сказал он.

Одним из самых крупных объектов, которые планируется построить, станет централизованная система водоснабжения в Уриковском, Усть-Кудинском, Хомутовском и Марковском муниципальных образованиях Иркутского района. Это интенсивно развивающиеся территории Приангарья. В 2022 году планируется провести государственную экспертизу проекта, а реализовать его - в 2024-2025 годах. По предварительным данным, к централизованной системе водоснабжения подключат около 30 тыс. человек.

До конца 2021 года достроят водозаборные сооружения для питьевого водоснабжения райцентра Чунского района - поселка Чунский. В этом населенном пункте проживают более 14 тыс. человек. В 2022 году введут в эксплуатацию станцию водоподготовки в Вихоревке Братского района. Станция будет умягчать жесткую воду, в которой повышенное содержание железа связано с природным составом почвы и подземных источников водоснабжения.

Также продолжается строительство водозаборных сооружений в городе Нижнеудинске. Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства централизованных систем водоснабжения в селах Бажир и Бабагай, поселках Усть-Ордынский и Хареты, а также магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Качугского тракта между Иркутском и селом Хомутово.

В Минстрое России идет согласование заявок Иркутской области на строительство инфраструктуры еще более чем в десяти муниципалитетах региона. Это в том числе строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе в селах Введенщина и Баклаши, магистрального водовода в деревне Сосновый бор Иркутского района, централизованной системы в поселке Бохан Боханского района, системы централизованного водоснабжения в четырех муниципальных образованиях Осинского района.

Готовые объекты

Как сообщил Никитин, с 2019 года для повышения качества питьевой воды в населенных пунктах Иркутской области построили несколько объектов. В селе Харик, где проживают около 800 человек, ввели в эксплуатацию водовод. В результате все население получило доступ к питьевой воде. В селе Баяндай с населением более 5 тыс. жителей построили систему централизованного водоснабжения, такой же объект получил один из самых крупных микрорайонов поселка Залари.

На проекты по повышению качества питьевой воды Иркутская область получает федеральное софинансирование. В 2019-2021 годах оно составило 408 млн рублей по нацпроектам "Экология" и "Жилье и городская среда". Всего на 2019-2021 годы запланировали 1,18 млрд рублей федеральной поддержки.

По данным министерства жилищной политики и энергетики, Иркутская область является одним из самых обеспеченных пресной водой регионов России. 86% потребностей в воде удовлетворяют поверхностные водоемы, 14% - подземные источники. "Несмотря на значительные водные ресурсы региона, проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одной из социально значимых для Иркутской области", - отметил Никитин. Качество воды зависит от наличия и состояния инфраструктуры, состава самой воды и других факторов.

Задачи по повышению качества питьевой воды в регионах России поставлены национальным проектом "Экология", реализация которого началась в 2019 году. Его разработали во исполнение майского указа президента России Владимира Путина.