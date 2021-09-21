Количество браков в Москве минувшим летом стало рекордным с 2018 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 33 тыс. столичных молодоженов заключили брак летом 2021 года, что является рекордом с 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"В Москве прошедшим летом поженились более 33 тыс. пар, в том числе более 4 тыс. торжественных церемоний прошли на выездных городских локациях и более 10 тыс. - во дворцах бракосочетания. Это рекордное количество с 2018 года: браков этим летом заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем за лето 2019 года и более чем на 30% больше, чем в 2020 году. Самым популярным месяцем для свадеб стал июль, хотя с 2017 года больше всего браков традиционно заключали в августе", - рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.

Она добавила, что летом более 27 тыс. пар подали заявления о заключении брака, и почти половина из них поступила в онлайн-формате.

Больше всего браков было зарегистрировано в "красивую дату" 21.08.21 -1 124 пары. Также около тысячи пар поженились 07.08 и 17.07. В летний сезон 2021 года особенно прослеживается тренд на "красивые даты", в то время как в 2019 году самое большое количество браков было заключено в обычные субботы - 01.06.19, 10.08.19 и 08.06.19, в эти даты поженились около тысячи пар.

Самым популярным среди молодоженов этим летом стал Дворец бракосочетания №1, известный так же как Грибоедовский ЗАГС. В нем поженились более 2,6 тыс. пар, это почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Во дворце ежедневно регистрировали брак по 30 пар, что является почти максимальным количеством браков в день. Летом этого года 1 июня открылся после капитального ремонта Дворец бракосочетания №4, который также стал пользоваться популярностью у молодоженов. За три месяца там поженились более 1,5 тыс. пар, для каждой пары во дворце бесплатно играет живая музыка.

"Рейтинг популярных летом отделов ЗАГС изменился по сравнению с 2019 годом. В 2021, как и два год назад, популярен Таганский отдел ЗАГС. Летом там поженились более 900 пар, как и в Мещанском отделе, который в 2019 году занимал девятое место в рейтинге. Также популярен Кутузовский ЗАГС, который следовал сразу за пятеркой популярных ЗАГСов в 2019 году. И Царицынский ЗАГС, который также входил в топ пять ЗАГСов. В 2019 году также были популярны Перовский и Тушинский отделы ЗАГС", - отметила пресс-служба.

Площадки для свадеб

Летом 2021 года открылось пять новых площадок. Это исторический павильон "Космос" на ВДНХ, Московская канатная дорога, бутик-отель "Богородское" и две площадки транспортного комплекса: Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".

"Самой популярной площадкой летом стала башня Око. Для торжественных церемоний там отведен отдельный зал с круговыми панорамными окнами и оригинальным полом: под стеклом расположился оазис растений. Там поженились более 370 пар. Следующим по популярности стал особняк Роял, там заключили брак более 220 пар. В нем для молодоженов доступно несколько залов в современных интерьерах. Также среди молодоженов пользуется популярностью особняк Спиридонова, который находится в самом центре столицы, для бракосочетания его выбрали более 220 молодоженов", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в Москве для молодоженов доступно 35 площадок для выездной регистрации брака. Пары могут просто и удобно выбрать площадку на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru. Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.