КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) и Центр стратегических разработок подготовят стратегию опережающего развития Сибири, ее планируется в скором времени представить президенту и правительству России. Об этом говорится в приветствии от имени президента РГО Сергея Шойгу к участникам Сибирского исторического форума в Красноярске, которое озвучил заместитель исполнительного директора общества Сергей Корлыханов.

"Россия прирастала Сибирью, и это давало импульсы для развития страны на протяжении веков. Наша задача доказать, что Сибирь и сегодня - один из мощных двигателей роста экономики страны. С этой целью РГО и Центр стратегических разработок готовят стратегию опережающего развития Сибирского региона. Скоро она будет представлена президенту и правительству России", - говорится в приветствии.

Отмечается, что сегодня Сибирь - центр добычи нефти и газа, там находятся основные залежи природных ископаемых, драгоценных и редкоземельных металлов, но этим ее экономический потенциал не исчерпывается. В Центральной и Восточной Сибири необходимо создавать новые промышленные, экономические центры, чтобы заниматься не только добычей, но и глубокой переработкой полезных ископаемых, производством отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, нужно развивать транспортную инфраструктуру для интеграции в глобальную производственную цепочку между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Вместе с новыми современными предприятиями в Сибири должны появиться и новые города, агломерации, а в них - новые вузы и научно-исследовательские организации. Все это даст мощный импульс развитию Сибирского региона на десятилетия, а в конечном счете - устойчивому развитию всей российской экономики, говорится в приветствии.

Сибирский исторический форум в восьмой раз проходит в Красноярске с 21 по 23 сентября.