Папа Римский в ходе визита в Словакию встречался с заболевшими COVID-19

ПРАГА, 21 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, несколько дней назад посетивший Словакию, встречался с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщило во вторник словацкое интернет-издание Televizní noviny .

Тесты подтвердили ковид у предстоятеля Греко-католической церкви Словакии, епископа Прешовского Яна Бабьяка. Он заразился во время визита понтифика, с которым встречался 14 сентября, когда Папа Франциск посетил Прешов (Восточная Словакия).

Положительный результат теста на ковид Бабьяк получил 18 сентября. Он находится на домашней самоизоляции. Болезнь у него носит легкую форму.

"Конференция епископов Словакии (объединение католических и греко-католических иерархов республики) пока не уточнила, сколько еще епископов и священников [встречавшихся с Папой Римским] находятся на карантине", - отметило издание. По его данным, что словацкая сторона проинформировала Ватикан о распространении коронавирусной инфекции в окружении понтифика.

Папа Франциск находился в Словакии с 12 по 15 сентября по приглашению президента республики Зузаны Чапутовой. Он посетил Братиславу, города Шаштин-Страже (запад республики), Прешов и Кошице на востоке страны.

Пасторская поездка понтифика в республику, подавляющее большинство пятимиллионного населения которой составляют католики, стала первой с 2003 года. Она явилась четвертым за историю визитом главы Ватикана в Словакию. Здесь ранее трижды побывал Папа Римский Иоанн Павел II. Он посещал страну в 1990, 1995 и 2003 годах.